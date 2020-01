Corsa speciale per Napoli/Inter della Medmar

Lunedì 6 gennaio, in occasione di Napoli/Inter Medmar effettuerà una corsa speciale da Napoli Porta di Massa per Pozzuoli ed Ischia alle ore 24.00per consentire il rientro sulle isole dei supporter azzurri.

I biglietti per questo collegamento speciale sono già prenotabili su medmarnavi.it, allo 081/333.44.11 oppure alle biglietterie di Ischia Porto, Casamicciola, Forio, Napoli Porta di Massa, Procida o Pozzuoli