“Corrente” politica e il passaggio sotto al Pontile del Castello

Il ponticello off limits per una "corrente" politica? Scoppia il caso Paolo Ferrandino e amici elettori storici.

Il sindaco Enzo Ferrandino e la sua amministrazione guidata, di fatto da Paolo Ferrandino, crede che bastano 2 o 3 post facebook per illudere la cittadinanza. Non è così. Gli ischitani sono molto attenti e, cosa ancora più interessante, li conoscono.

E, conoscendoli, sanno che ogni mossa che fanno è solo ed esclusivamente figlia dell’interesse politico elettorale del maggiorente di turno. Non c’è nulla, infatti, che tiene conto delle esigenze del territorio, delle esigenze delle imprese, delle necessità del paese. Tutto è legato e condizionato dal voto passato e dal voto futuro.

Lo scandalo e il disastro del Pontile Aragonese è uno dei questi e va avanti da anni. Dopo il disastro firmato Soprintendenza, ora si è passati ai lavori sballa concorrenza.

Un giorno fa, il comune di Ischia ha pubblicato sulla sua pagina facebook questo post: “Arco della corrente: conclusi i lavori di ripristino e risanamento. Si sono finalmente conclusi i lavori che hanno interessato l’arco della Corrente situato sotto al Pontile Aragonese di Ischia Ponte. Nei giorni scorsi la ditta incaricata ha effettuato il ripristino e il risanamento della volta gravemente compromessa a causa del maltempo che ha portato, nei mesi invernali, a violenti mareggiate”

Ma per capire la ratio bisogna seguire un po’ gli atti che, ovviamente, dal comune sono ben nascosti. In questo ci aiuta l’ordinanza numero 53 della Capitaneria di Porto.

Per mettere l’interdizione, infatti, la Capitaneria ha preso atto della “nota prot. n° 8991 del 14.07.2020 dell’Arch. Angela Di Iorio intesa ad ottenere l’emissione dell’ordinanza ai fini della sicurezza della navigazione per l’esecuzione dei lavori di completamento e riqualificazione del pontile Aragonese in prossimità dell’arco denominato “A Current” del Comune di Ischia (NA)”. Ha preso atto della relazione tecnica descrittiva dello svolgimento dei lavori in argomento redatta a Maggio 2020 a cura dei progettisti Arch. Consiglia Baldino e Ing. Francesco Fermo. Ha preso atto della determina del Comune di Ischia n°1159 del 06/07/2020 con la quale comunica l’affidamento dei lavori in argomento alla Ditta “GENIALE S.r.l.” e nomina direttore dei lavori l’Arch. Angela Di Iorio; del nulla osta assunta a prot. n° 9163 del 15/07/2020 con la quale l’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, ha autorizzato lo svolgimento dei lavori in argomento”.

Sembra tutto chiaro, non trovate? Chiarissimo, il comune di Ischia ha previsto il 7 luglio 2020 che si bloccasse il passaggio dell’arco denominato “A Current” per eseguire lavori di manutenzione che attendono di essere eseguiti da mesi! Ma vi siete chiesti perché?

C’è una motivazione politica – elettorale? Sembra proprio di si. Ad Ischia Ponte, infatti, esistono due grandi aree dove poter imbarcare sui taxi boat e raggiungere Cartaromana e le varie attività della baia. Una a Via Pontano, l’altra, invece, a Piazzale Aragonese.

Una delle due, storicamente, senza ombra di dubbio è legata all’attività politica di Paolo Ferrandino. Un legame storico alla luce del sole. L’altra, invece, meno legata alla maggioranza. Con la chiusura dell’arco “A Current”, che serviva al passaggio più comodo e rapido (senza la navigazione del Castello, ndr), ovviamente quella di Via Pontano si è trovata a navigare in acque post covid molto più agitate.

Certo, le correnti politiche sono la peggiore malattia che affligge il nostro comune. Una malattia invalidante e pericolosa.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’ex assessore del Comune di Ischia, Luca Spignese.

«Follia estiva. Qualcosa non quadra…. Il comune – scrive – chiude la “Corrente” a causa di pericolo caduta calcinacci dall’ inizio della stagione. Per tutta l’estate abbiamo perso l’occasione di far passare centinaia di turisti sotto il ponticello del Castello Aragonese uno dei posti più caratteristici della nostra isola.

Oggi viene riaperto il passaggio dopo aver fatto solo un poco d’intonaco sul soffitto lasciando il lato di ponente nelle condizioni fotografate

Oggi viene riaperto il passaggio dopo aver fatto solo un poco d’intonaco sul soffitto lasciando il lato di ponente nelle condizioni fotografate. Poi qualcuno dice di non polemizzare perché non è il momento ? Io non riesco a tacere – attacca l’ex componente della giunta di enzo Ferrandino – perché ho quella vocina in testa che si chiama coscienza che costantemente mi chiede di ascoltarla e continua ripetutamente a farmi questa domanda. Avrei mai concesso a chiunque di fare dei lavori in quel modo a casa mia sapendo di non aver fatto nulla e che a breve si dovrà intervenire nuovamente? E’ mai possibile mostrare così sfacciatamente l’arroganza e la totale mancanza di sensibilità nei confronti del nostro territorio e di noi ischitani? Chi ha concesso tutto questo capisce che quel semplice ponticello rappresenta la nostra storia la nostra cultura ed il nostro orgoglio? Io non riesco a girarmi dall’altro lato e far finta di niente e voi?”