Corrado Urbano: «Vittoria meritata, la squadra ha saputo soffrire»

Cassino-Ischia 2-0. Il tecnico biancazzurro soddisfatto dell’esordio in campionato

Dopo il successo per 2-0 contro l’Ischia, l’allenatore del Cassino Corrado Urbano ha commentato con soddisfazione l’esordio in campionato della sua squadra. Il tecnico biancazzurro ha sottolineato il buon approccio, la capacità di soffrire nei momenti difficili e le risposte positive arrivate dai singoli, senza però nascondere che ci sia ancora tanto lavoro da fare per una formazione profondamente rinnovata.

Era importante partire bene, soprattutto dopo il debutto in Coppa Italia.

“In Coppa Italia, a dire il vero, non avevamo fatto malissimo. Non dimentichiamoci contro chi abbiamo giocato: una squadra che nel proprio girone sarà sicuramente tra le favorite. Tornando alla gara di oggi, però, era fondamentale cominciare con il piede giusto e credo che lo abbiamo fatto. Secondo me abbiamo vinto meritatamente, perché abbiamo approcciato bene, tenuto il campo con equilibrio e rischiato poco o nulla. Siamo stati bravi a sbloccarla sul finire del primo tempo e, soprattutto, a saper soffrire quando l’Ischia ha provato a guadagnare metri. È l’aspetto che mi è piaciuto di più: la capacità della squadra di stringere i denti e resistere. Poi nel finale siamo riusciti a chiuderla e credo che la vittoria sia legittima”.

Si sono viste buone individualità, anche dai giovani: Merolla sempre in corsa, Sorrentino e Tribelli incisivi, Occhetti che sembra recuperato del tutto. Sono segnali importanti.

“Sì, sono tutte note positive. Allenandoci spesso sul sintetico, oggi con il caldo non era facile tenere il ritmo su questo campo, invece la squadra ha retto bene. Sapevamo che l’Ischia poteva essere pericolosa sulle ripartenze e siamo stati bravi nelle preventive. Abbiamo fatto una prestazione equilibrata. Ripeto: quello che più mi è piaciuto è stata la determinazione nel portare a casa il risultato, anche sapendo soffrire. Per me è un punto di partenza importante”.

C’è invece qualcosa che l’ha convinta di meno? Considerando anche che questa squadra è stata rivoluzionata, con nove undicesimi nuovi in campo dall’inizio.

“Forse nella gestione della palla nel secondo tempo potevamo fare meglio. In diverse situazioni abbiamo forzato la giocata, nell’ultimo passaggio potevamo metterci più qualità ed essere più pericolosi. Su questo possiamo crescere. Ma era normale aspettarsi qualche difetto: la squadra è nuova e queste prime partite servono anche a verificare a che punto siamo con il lavoro e con l’organico. Tra la gara di Coppa e quella di oggi credo che possiamo essere soddisfatti dell’inizio, pur sapendo che non dobbiamo abbassare la guardia. C’è ancora molto da lavorare”.

Dopo queste due partite ha già capito qualcosa in più sulla sua squadra?

“Non possiamo fare discorsi a lungo termine. Dobbiamo pensare già da domani alla Flaminia e andare avanti gara dopo gara. Dopo sette, otto, dieci partite capiremo meglio che tipo di squadra siamo e quale campionato potremo fare in un girone così competitivo. Per ora posso dire di essere soddisfatto, perché mi aspettavo maggiori difficoltà e invece i ragazzi mi hanno sorpreso in positivo”.