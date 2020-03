Coronavisur. “Cara Ischia mia e cari isolani” la lettera della Prof. Sandra Malatesta

Sandra Malatesta | Da ieri sera io non faccio che pensare a quanto sarà duro da oggi in poi per tutti noi andare avanti facendo, magari, finta di niente, non facendoci prendere dal panico, continuando a vivere come sempre.

Questa isola meravigliosa dove il mare crea una barriera dolce come le braccia di una madre che vuole proteggere suo figlio, è, allo stesso tempo, dipendente dalla cosiddetta terraferma.

Quanti ricordi mi sono tornati in mente… io che sono quasi vecchia, nata e cresciuta sulla spiaggia di Via De Rivaz, giocando felice con niente per ore, ho pensato a quando in inverno mamma mi mandava a comprare il prosciutto cotto da “Rusenell a coperativ” a via Venanzio Marone.

Io le chiedevo “Ha detto mamma mi dai quel prosciutto cotto di sempre?” e lei mortificata diceva “No quello lo abbiamo in estate quando vengono a villeggiare i signori”. Non so perché questa frase mi viene spesso in mente. Passando il tempo tutto è andato cambiando, arrivava sempre più roba, aprivano negozi di abbigliamento come Lambitelli e Scaglione (per citare quelli vicino casa mia).

Si trovavano stoffe belle per far cucire abiti alla moda dalle brave sarte, si lavorava la lana che costava poco, si esportavano i cestini di raffia, i negozi avevano sempre il prosciutto buono e il pane si pesava.

Ricordo la famosa IONTA per arrivare a un chilo di pane che Enrico Corbino mi dava sempre e che non arrivava mai a casa. Mi piaceva troppo mangiarla via via.

Così sono passati gli anni. Sempre meno si andava a Napoli per gli acquisti. Qui i negozi c’erano e i supermercati aumentavano. Il turismo non si limitava più alle case affittate dalle sensali, ma i primi alberghi allargavano il campo e i mesi di luglio e agosto erano brulicanti di villeggianti.

Tutto questo ci ha portati a una vita migliore ma io ripenso a quando, con le cinque lire di nonna, compravo le castagne peste e andavo alla spiaggia felice di mangiarle con le mie amiche, o a quando giocavamo sotto lo sguardo dei nostri anziani che non ci perdevano di vista e tutti noi bambini eravamo di tutti.

Loro ci minacciavano “comportatevi bene altrimenti lo diremo ai vostri genitori e noi ascoltavamo anche perché i nostri genitori accettavano che ci seguissero. Così, ieri sera, le prime notizie di paura di scuole chiuse, di primi interventi, mi hanno fatta fermare seduta ad ascoltare senza pensare, solo ascoltare.

Ho voluto subito scrivere a tutti quelli che abitano su questa isola con mare e collina con sole e vino per dire che noi siamo forti. Si forti! Lo siamo perché il mare ha avuto una doppia funzione come diceva De André, quella di farci sognare quando siamo sulla nostra isola e quella di riportarci alla realtà non appena ci stiamo imbarcando per allontanarci da lei.

Questa realtà di oggi noi dobbiamo guardarla in faccia come si fa con la paura e io che da sempre sono ansiosa, so che quando fuggo le mie paure, loro mi corrono dietro. Ma se mi fermo e mi faccio prendere guardandole, vinco io.

Vorrei tanto che tutto questo passasse presto e ci trovasse uniti e pronti a condividere ogni cosa, dando ancora una volta prova che chi nasce o vive su un’isola sa, che spesso, non potrà partire per il cattivo tempo, che spesso non arriveranno viveri, che se si sta male si deve sperare di arrivare in tempo, ma sa anche che tutto questo tempra e rende speciali. Come lo sono stati i nostri genitori e i nostri nonni. Si, voglio pensare cosi! E spero di fare da specchio per tanti

Sandra Malatesta