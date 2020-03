Coronavirus, WindTre dona un milione di euro alla Croce Rossa Italiana

ROMA (ITALPRESS) – WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, e’ impegnata al fianco della Croce Rossa Italiana nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La societa’ italiana del gruppo CK Hutchison Holdings, ha donato un milione di euro per potenziare la capacita’ di accoglienza e trattamento dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, del Policlinico di Milano e del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, e le attivita’ di supporto alla popolazione della Croce Rossa Italiana, impegnata in prima linea nell’emergenza Covid-19.

Alla Croce Rossa Italiana sono anche destinati i fondi raccolti tra i dipendenti di WindTre che stanno accogliendo l’invito dell’azienda a contribuire con una donazione volontaria aggiuntiva.

Infine, per alleviare il disagio associato alla condizione di molti pazienti ricoverati in isolamento, WindTre ha predisposto un programma di distribuzione di smartphone e tablet, dotati di connettivita’, a diversi presidi ospedalieri.

(ITALPRESS).