Coronavirus, virologa Ospedale Sacco: “Numeri poco superiori influenza”

MILANO (ITALPRESS) – “Ad oggi in Italia abbiamo avuto 1049 casi positivi, di cui 615 in Lombardia, e 29 deceduti. Ma stiamo parlando di 615 positivi su circa 5723 tamponi. I ricoverati sono stati 256 e circa 80 in terapia intensiva. Facciamo sempre giustamente il paragone con l’influenza e cito solo dei numeri: dal 14 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 abbiamo avuto 5 milioni e diciottomila casi, cioe’ il 9% della popolazione italiana con picchi massimi del 15%, con 300 morti dirette e da 4000 a 5000 indirette. Non voglio sminuire l’attenzione che c’e’ attualmente, ma la problematica rimane come una casistica appena superiore dell’influenza stagionale. Il problema e’ piu’ di organizzazione sanitaria, perche’ stiamo avendo in un periodo molto breve molti casi critici. La reale problematica non e’ quella di pandemia, ma e’ quella di rispondere in un periodo molto breve a ricoveri in terapia intensiva”. Lo ha detto ad Agenda, su Sky TG24, la direttrice del reparto di microbiologia e virologia dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo.

(ITALPRESS).