Coronavirus, un chatbot contro le fake news

ROMA (ITALPRESS) – Un chatbot contro le fake news sul coronavirus che circolano in rete. A realizzarlo e’ stato un team di giovani informatici nell’ambito del progetto Opera2030, lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio e da Domenico De Masi attraverso la Fondazione UniVerde.

Un chatbot e’ un assistente virtuale che risponde a domande su uno o piu’ argomenti. Nello specifico, il chatbot Minerva risponde ai quesiti che gli poniamo sul coronavirus. Si puo’ gia’ utilizzare gratuitamente collegandosi al link m.me/minervaanticorpi. La base di conoscenze a sua disposizione e’ stata elaborata attingendo alle informazioni presenti sul sito del Ministero della Salute.

“Di fronte all’emergenza coronavirus, servono informazioni certificate sia per evitare la sottovalutazione dei rischi, affinche’ le persone possano prendere tutte le precauzioni utili a ridurre il contagio e salvaguardare la salute, sia per evitare panico e notizie false”, dice il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio.

“Si tratta – aggiunge Pecoraro Scanio – di un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano, in grado di fornire informazioni corrette e dettagliate alla cittadinanza, ricavate unicamente da siti istituzionali certificati. Faccio dunque appello ai Ministeri, in particolare a quello della Salute e dell’Innovazione, affinche’ anche i loro siti web e i loro canali social facciano uso di questo sistema utile, veloce e innovativo che permette agli utenti di ricevere, in tempo reale, notizie certificate sull’emergenza coronavirus, evitando di intasare i call center e le linee telefoniche di autorita’ e strutture sanitarie”.

