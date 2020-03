Coronavirus, Trump dichiara emergenza in Usa e stanzia 50 miliardi

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – “Dichiaro ufficialmente l’emergenza nazionale: sono due parole molto pesanti”. Lo ha detto il Presidente Donald Trump nella conferenza stampa in cui ha dichiarato la piu’ drastica misura a disposizione di un’amministrazione americana, per affrontare la crisi del coronavirus. Dalla Casa Bianca, Trump ha annunciato che verranno allocati 50 miliardi di dollari, destinati “agli Stati e alle zone del Paese che stanno affrontando la crisi del coronavirus”.

Il Presidente ha detto che chiedera’ agli ospedali “di attivare i loro piani di preparazione alle emergenze” e che dara’ potere esecutivo al segretario del dipartimento per la salute pubblica, Alex Azar del Department of Health and Human Services (HHS) “di rinunciare a tutti gli ordinamenti legali per dare ai dottori e agli ospedali la massima flessibilita’ di prendersi cura dei pazienti”. In questo modo, ha spiegato il Presidente, “tagliando le regolamentazioni gli ospedali potranno fare quello che vogliono, quello che devono fare: esorto tutti gli Stati a istituire immediatamente centri operativi d’emergenza dove serve”.

(ITALPRESS).