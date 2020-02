Coronavirus, Trump annuncia nuovi controlli per chi viaggia dall’Italia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Usa, Donald Trump, ha autorizzato nuove restrizioni per i viaggiatori che sono stati in Iran e ha annunciato ulteriori controlli negli aeroporti e nei porti del Paese per tutti coloro che provengono da Italia e Corea del Sud. La decisione e’ arrivata dopo che a Seattle, sabato mattina, una donna e’ morta per il coronavirus, prima vittima statunitense accertata di Covid-19.

“Era una donna meravigliosa, una paziente che gia’ soffriva di complicazioni mediche”, ha detto Trump in conferenza stampa.

Il presidente Usa ha annunciato le nuove misure dalla Casa Bianca a Washington, al fianco del vice presidente Mike Pence, incaricato proprio da Trump come responsabile per la gestione della crisi coronavirus. Pence ha evidenziato che il Dipartimento di Stato Usa sta lavorando con le autorita’ italiane anche per intensificare i controlli negli aeroporti del nostro Paese, nelle ore in cui gli Stati Uniti hanno innalzato l’allerta, al livello 3, per i cittadini americani che vogliono viaggiare in Italia.

