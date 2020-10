Coronavirus, superati gli 800 contagi in Campania: mai così tanti. Ischia conta 9 nuovi contagi

Record di tamponi effettuati, più di 11mila. Due i morti. Il bollettino del 14 ottobre in Campania non porta nulla di buono. Il contagio scolastico aumenta e, come avevamo avuto modo di raccontarvi già nella edizione di ieri i nuovi positivi sono quasi tutti ascrivibili al mondo dell’istruzione ischitana.

Al momento sono 9, complessivamente, le classi ischitane, tra scuole medie inferiori e superiori in quarantena, questo nel frattempo che la competente Asl NA2 Nord dia disposizioni sul prosieguo delle operazioni che verranno tempestivamente comunicate. In tutti i casi, gli istituti hanno disposto la sanificazione delle aule interessate dal caso. La didattica delle classi in quarantena, in alcuni casi, proseguirà a distanza.

Il nuovo bollettino dell’Unità di crisi della Regione sui casi di Covid sull’isola registra 9 nuovi contagi: 3 a Forio, 4 a Barano, 1 a Casamicciola Terme e 1 Ischia.

Crescono i positivi, 808, mai così tanti in Campania, anche se da registrare anche il record di tamponi effettuati. Due i morti. Giornata nera anche in Italia, 7332 nuovi positivi e ben 43 morti.

Il bollettino regionale:

Positivi del giorno: 818

Tamponi del giorno: 11.396

Totale positivi: 20.645

Totale tamponi: 709.225

​Deceduti del giorno: 2

Totale deceduti: 487

Guariti del giorno: 151

Totale guariti: 7.715

Report posti letto su base regional​e:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 61 (-2)

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 735 (+33)