Coronavirus, Sting dedica una canzone all’Italia “Mi mancate”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Salve a tutti i miei amici italiani, come voi sono a casa per tenere la mia famiglia ed i miei amici al sicuro. So quanto l’Italia ha sofferto e continui a soffrire”. Cosi’ Sting nel corso di un video-messaggio pubblicato sulla pagina Facebook da Giulia Mugnai, sindaco di Figline Valdarno, comune in provincia di Firenze dove l’artista possiede una tenuta. “Guardo le notizie ogni giorno e mi rendo conto che quanto e’ successo in Italia adesso sta succedendo in tutto il mondo-ha aggiunto Sting-. Mi mancate tutti, mi manca il mio paese preferito, mi manca la mia casa in Toscana. Sono sicuro che in questo momento terribile molti di voi sono separati da quelli che amate”. Sting nel video inviato al sindaco Giulia Mugnai ha poi ha eseguito unplugged “The Empty Chair”. “Questa canzone parla delle persone care che ci mancano – dice – di chi non puo’ tornare a casa e c’e’ una sedia vuota per ricordarsi di lui” ha puntualizzato Sting.

(ITALPRESS).