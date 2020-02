Coronavirus, Speranza “Il Paese e’ forte, vinceremo la sfida”

ROMA (ITALPRESS) – “C’e’ un rapporto costante con i presidenti delle Regioni per provare a rafforzare le misure per il contenimento del virus. Il servizio sanitario nazionale e’ in grado di affrontare questa situazione, ma tutti i cittadini possono seguire le 10 regole predisposte dal Ministero. Il Paese e’ unito, ma chiediamo ai cittadini di fare il possibile perche’ questa operazione possa essere portata a termine”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a “Mezz’ora in piu'” su Raitre, in merito al contrasto al coronavirus Covid-19.

“E’ l’esperienza piu’ forte della mia vita, sento la forte responsabilita’ sulle mie spalle, ma il Paese e’ forte. Nessuno in questo momento e’ solo, e sono convinto che questa sfida la vinceremo”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).