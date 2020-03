Coronavirus: sospensione corsi di formazione sulla sicurezza a caccia/ ritiro tesserini regionali e consegna ai comuni

Emilio Galano, Presidente e Responsabile Guardie Particolari Giurate Venatorie ARCI CACCIA, Isola di Ischia, Capri e Procida, in sintonia con il Consiglio direttivo territoriale, tenuto conto delle disposizioni emanate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, salvaguardare la salute pubblica e ridurre al minimo l’assembramento dei soci, Comunica la SOSPENSIONE dei corsi di formazione sulla Sicurezza a Caccia previsti a partire dal 25 Marzo e fino a nuove comunicazioni.

Inoltre ricorda a tutti i cacciatori che le Sezioni Territoriali ARCI CACCIA sono disponibili per il ritiro/consegna su delega del tesserino regionale presso i rispettivi comuni di residenza entro e non oltre il 31 Marzo c.a. ed all’ espletamento delle pratiche relative all’ATC con residenza venatoria per la stagione 2020 – 2021: Evitiamo concentrazione di utenti presso gli uffici comunali così da ridurre al minimo il rischio di contaggio.