Coronavirus, Solinas: “In Sardegna un passaporto sanitario per turisti”

ROMA (ITALPRESS) – “La Sardegna è una destinazione Covid free, ai turisti chiederemo un passaporto sanitario”, lo dice il governatore Christian Solinas in una intervista al Sole 24 ore.

“Siamo stati i primi in italia a chiudere porti e aeroporti oggi dobbiamo capitalizzare questo sacrificio mantenendo la percezione a livello internazionale che questa è una destinazione turistica Covid free”, afferma Solinas. “Pensiamo a un sistema di controlli in ingresso che se da una parte possono apparire come un aggravio dall’altro offrono un plus al turista che potrà trovare appena sbarcato un affievolimento delle misure di sicurezza con la possibilità di godere di una vacanza in serenità”, per questo “ogni turista dovrà avere un passaporto sanitario – aggiunge Solinas -. Che si traduce in estrema sintesi nella richiesta per chi voglia trascorrere le vacanze nell’isola di un certificato di negatività al virus che non sia anteriore a sette giorni dalla partenza”. Sarà possibile attraverso i tamponi: “Per questo chiediamo la liberalizzazione a livello nazionale, come già accade all’estero, in modo da consentire ai cittadini di poterli fare in laboratorio vicino a casa. Il Governo dovrebbe affrontare questo tema”.

