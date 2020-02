Coronavirus, sindaci riuniti al Capricho tra rischio e paura ingiustificata. Domani arrivano oltre 1000 turisti. Basta bufale e allarmismi!

Paura ingiustificata e, come al solito, dovuta all’incapacità assoluta dei nostri primi cittadini che, a differenza di tutta l’Italia, si stanno preoccupando perché sollecitati da qualche elettore che spara bufale.

Il rischio sul Coronavirus, che tocca il mondo intero e anche la nostra nazione, è sicuramente da non sottovalutare. Inseguire lo scemo di turno che pubblica scemenze è la cosa peggiore che i nostri sindaci possano fare! E, forse, proprio quella stanno provando a fare.

Per la giornata di domani, domenica, sono previsti oltre 750 arrivi sulla nostra isola. Tra questi un gruppo di Bresso, comune lombardo che dista diversi km dalla “zona rossa”. Una preoccupazione che va gestita più per il rischio “porte chiuse per paura” che per una reale e potenziale infezione.

Sia chiaro, i residenti dei comuni interessati dall’infezione non possono mettersi in viaggio e già questo è un segnale. La paura geografica sul possibile contagio, oltre ad essere da razzisti, è da stupidi. Soprattutto perchè, considerato i dati, dovremmo chiuderci tutti in casa e non uscire più! ASSURDO!

Smettiamola di inseguire lo scemo di turno, valutiamo con attenzione la paura dei cittadini, ricordiamoci che facciamo parte di un sistema più ampio del nostro e, come dice il buon Don Pasquale Sferratore “preghiamo di più”.