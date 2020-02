Coronavirus. Sindaci al lavoro per una nuova ordinanza. Verso un’altra brutta figura o sarà concordata?

E’ in arrivo una nuova ordinanza dei sindaci. Dopo la bocciatura del Prefetto perché “Non in linea con le misure sinora adottate dal Governo” e perché “adottata sul presupposto di un asserito D.L. del 22 febbraio 2020, allo stato, non pubblicato e quindi giuridicamente inesistente”.

Questa volta, messa da parte l’«impasse» tra Serrara Fontana, Barano d’Ischia e Forio per gli esiti del famoso concorso non superato da alcune “mogli di sindaci” e superato il “problema” Ufficio di Piano, i cinque sindaci sono riuniti presso il comune di Forio dove con Francesco Del Deo si prova a scrivere un nuovo atto che, si spera, non faccia la stessa brutta fine di quello di domenica.

Ma non c’è due senza tre. E così, dopo il primo inutile atto di sabato pomeriggio, dopo quello bocciato dal prefetto di Napoli di ieri, oggi ne è in arrivo un altro. Uno che, speriamo, sia efficace. La speranza è che facciano qualcosa di buono e non abbia la matrice populista, demagogica e razzista come i precedenti.