Coronavirus, Sileri “Scuole aperte dopo Pasqua, anche in zona rossa”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che immediatamente dopo Pasqua si potrà riaprire la scuola e si potrà tornare ai sistemi delle colorazione delle regioni. Anche nelle zone rosse, dopo aver controllato i parametri, le scuole possono riaprire fino alle medie. Non dimentichiamoci che adesso abbiamo la variabile in più positiva che è il numero dei vaccini fatti in più”. Lo ha detto a Sky TG24 Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite di ‘Buongiornò che ha ricordato come la scelta sia stata guidata nell’ultimo periodo “da una variante che secondo i dati dell’Iss aveva una maggiore trasmissione nei soggetti più giovani, anche sotto i 20 anni, con casi in ascesa dai primi di gennaio. E’ stata una scelta dolorosa e necessaria che però con il progredire della vaccinazione non lo sarà più”.

(ITALPRESS).