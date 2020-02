Coronavirus. Scuole chiuse: A Casamicciola si torna a scuola il 4 marzo

Il comune di Casamicciola Terme per meglio provvedere alla santificazione e disinfezione degli ambienti scolastici con ordinanza sindacale ha disposto di prolungare la chiusura degli istituti scolastici sul territorio comunale. La sospensione delle attività didattiche e formative presso tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado nonché la Scuola dell’Infanzia sul territorio del Comune di Ischia, fino al giorno 03 marzo 2020 compreso. Provvedimenti consequenziali all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.4 del 26.02.2020.“Nel momento in cui si doveva procedere ad un’attività del genere – ha spiegato il sindaco Giovan Battista Castagna – abbiamo deciso di muoverci andando oltre alle emergenze ed alle precauzioni dettate dal coronavirus e per rendere gli ambienti frequentati quotidianamente dai nostri giovani studenti ancora più salubri”. La spesa complessiva sostenuta dall’ente ammonterà a 12.000 euro. La sanificazione riguarderà anche il campo sportivo Monti-Di Meglio, sarà effettuata nella giornata di lunedì e richiederà la chiusura dell’impianto di Monte Tabor fino a tutta la giornata di martedì.