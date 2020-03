Coronavirus. Sale il “numero” dei positivi sull’Isola. Situazione sottocontrollo

Altri tre test risultati positivi sul territorio del’Isola d’Ischia. Lo comunica il sindaco di Serrara Fontana. Il dato porta il numero dei contagiati a 27 lo stesso Caruso segnala che si tratta di contatti diretti di un caso già noto: “Purtroppo altri 3 positivi a Serrara Fontana, tutti contatti stretti del primo positivo e tutti già in isolamento da circa dieci giorni.

Ho deciso di informare la cittadinanza ogniqualvolta mi vengono comunicati nomi di concittadini positivi al fine di tranquillizzarvi, di farvi sapere che la situazione viene costantemente monitorata e anche per evitare forme di allarmismo e isteria che non aiutano nessuno anzi non fanno altro che rendere tutto più difficile. Astenetevi da richieste di nomi e richieste simili e preghiamo tutti insieme per la guarigione dei nostri concittadini“.