Coronavirus, ronde anti violazione dei divieti. A Lacco Ameno controlli sul lungomare

Coronavirus, l’isola è deserta, ma le pene ed i provvedimenti antiassembramento, per il rispetto dei divieto anticontagio continuando a farsi stringenti. Il comune di Lacco Ameno con la Polizia Municipale agli ordini Comandante Raffaele Monti ha istituito un apposito servizio con ronde mirate lungo il litorale lacchese al fine di prevenire eventuali violazioni dei divieti imposti. Sono decine i controlli effettuati nel pomeriggio di ieri anche alle auto in transito sulla ex SS 270.Dunque proseguono i controlli per verificare il rispetto delle norme Coronavirus a tutela della salute e della sicurezza pubblica. Si va dai controlli per l’osservanza agli ordini dell’autorità, le dichiarazioni aI pubblici ufficiali sulle motivazioni del passaggio dino ai controlli sugli esercizi commerciali. Non ci sono particolari casi di irregolarità riscontrati.