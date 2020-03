Coronavirus, ricoverati allo Spallanzani un poliziotto e la famiglia

ROMA (ITALPRESS) – Sono sette le persone positive al Coronavirus ricoverate allo Spallanzani di Roma, compresa la coppia cinese ormai negativizzata. Positivo un agente di Polizia (link epidemiologico lombardo) padre di uno studente dell’Istituto Pascal di Pomezia. Il nucleo familiare, composto dalla moglie, due figli ed una cognata, sono risultati positivi al test. L’uomo e’ sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente.

A seguito di cio’, in via precauzionale ed in attesa del completamento dell’indagine epidemiologica, sono state sospese le attivita’ didattiche del Liceo Pascal di Pomezia, frequentato da uno dei figli, e le lezioni del Corso di Laurea in Informatica della Universita’ Sapienza di Roma, canale AL, frequentato dall’altro figlio.

Il bollettino dello Spallanzani prosegue parlando del nucleo familiare, composto da madre, padre e figlia, residenti a Fiumicino e con link epidemiologico lombardo.

“L’altro figlio, che si conferma negativo, e’ posto in sorveglianza con la zia presso il nostro istituto – si legge – E’ ricoverato, infine, un ulteriore caso positivo, con un link epidemiologico veneto. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di un caso che presenta una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale”.

Test positivo, informa lo Spallanzani, su di un giovane allievo Vigile del Fuoco dell’87, proveniente da Piacenza ed attualmente in sorveglianza sanitaria presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Capannelle. Sono state attivate, insieme al Comando dei Vigili

del Fuoco tutte le misure di sicurezza e di sorveglianza previste

dalle attuali procedure.

