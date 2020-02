Coronavirus, Ricciardi “Oms preoccupata per la situazione italiana”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo evitare la pandemia. Dobbiamo evitare il secondo passaggio, al momento ci sono focolai epidemici. Non e’ un terremoto, il modello deve essere diverso. Serve un’unica linea, e le indicazioni devono essere seguite. In Italia la sanita’ e’ di competenza costituzionale delle regioni, ma non ci puo’ essere un modello lombardo, veneto o piemontese”. Cosi’ Walter Ricciardi dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ a “Mezz’ora in piu'” su Raitre, in merito al coronavirus Covid-19.

“L’Oms esprime preoccupazione sulla situazione italiana, da un Paese che era all’ultimo posto al primo in pochi giorni. Fra poco rischiamo di superare il Giappone”, ha spiegato Ricciardi. “In questo momento la politica deve fare la politica, e la scienza deve fare la scienza”, ha aggiunto.

“L’Oms ha detto che e’ un allarme globale, altissimo in Cina e alto nel resto del mondo. Dobbiamo fare in modo che la pandemia non si verifichi. L’Oms e’ preoccupata per le parti del mondo deboli, come l’Africa – ha sottolineato il membro dell’Oms -. L’Italia ha un sistema molto efficiente, ma e’ debole dal punto di vista della governance, le epidemie sono nemiche del federalismo, del regionalismo”.

(ITALPRESS).