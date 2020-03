Coronavirus, Renzi “Riaprire gradualmente fabbriche gia’ da aprile”

ROMA (ITALPRESS) – “Dico che dobbiamo pensare di riaprire gradualmente a macchia di leopardo le fabbriche gia’ dal mese di aprile, ma questa discussione si puo’ fare se si danno gli strumenti di protezione ai medici e si fanno i test alle persone”. Cosi’ in diretta su Facebook il leader di Iv, Matteo Renzi. “Dobbiamo dare agli scienziati gli strumenti tecnici per prevedere, non solo per rincorrere. Preoccuparsi di questo e’ politica, non populismo, se no significa condannare il Paese a vivere l’emergenza economica”, ha aggiunto Renzi.

“Gestiamo l’emergenza, visto che con il Covid dobbiamo condividere. Per me oggi e’ il momento in cui bisogna cominciare a pensare al dopo. Siccome si inizia a pensare al dopo, dovremmo cominciare a pensare che, facendo il test a tutti quelli che tornano a scuola, si puo’ immaginare per chi fa la maturita’ o l’esame della terza media, di avere un periodo prima della fine dell’anno, io dico a maggio, in cui si possa immaginare il rientro a scuola, perche’ prima o poi dovremmo costruire un mondo con una nuova normalita’”, ha chiosato Renzi.

