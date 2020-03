Coronavirus, quali sono le richieste ischitane delle categorie?

Gaetano Di Meglio | Viviamo in un mondo fatto di comunicazione, di media, di annunci, di chi arriva prima e di chi, in alcuni casi, la spara anche più grossa.

E così, in questo sistema mediatico, malato, sembra manchi una voce. La nostra.

Probabilmente ci hanno censurato, probabilmente su altri media avrete avuto modo di leggere qualcosa nel merito, ma a noi mancano le richieste “ischitane” al calo del settore produttivo e turistico in questo strano momento storico.

“Si è riunito oggi (ieri per chi legge, ndr) – scrive l’ufficio stampa della Regione Campania -, convocato dal Presidente Vincenzo de Luca, il tavolo operativo al quale hanno partecipato le associazioni delle categorie produttive della Campania, per analizzare e affrontare le criticità che stanno emergendo nei comparti economici in relazione alla epidemia di coronavirus. Alla riunione ne seguiranno altre, direttamente collegate all’evoluzione della situazione generale.

“E’ stato un primo incontro – ha dichiarato il Presidente De Luca – utilissimo per capire le esigenze di tutti i settori interessati anche in relazione a quanto è recepito nei decreti annunciati dal Governo con le misure a sostegno dei comparti interessati. Seguiremo insieme l’evolversi della situazione e la Regione sarà al fianco degli operatori”. E’ stato affrontato specificamente anche il problema delle ripercussioni che si potranno registrare per il turismo già in questi giorni oltre che nelle prossime settimane e mesi. Saranno intraprese tutte le iniziative per sostenere e rilanciare il settore turistico e alberghiero, anche con una campagna promozionale.

Su questo fronte il Presidente De Luca ha anche annunciato l’importanza di una iniziativa comune che coinvolgerà tutti gli operatori, affidando a personalità del mondo della cultura e dello spettacolo uno spot per promuovere l’immagine di Napoli e della Campania sulla scena internazionale.”

Così, nel silenzio della nostra isola che, invece, avrebbe tutte le carte in regola per rivendicare un trattamento particolare in vista di molteplici fattori, c’è chi alza la voce.

«A margine della riunione che si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, il presidente Abbac Agostino Ingenito ha posto al Governatore di dare rassicurazioni in merito alla crisi certa del settore turistico all’indomani del contagio da coronavirus che sta coinvolgendo non più solo la zona rossa del nostro Paese ma anche il territorio regionale. Lo sconsiglio poi di alcuni Paesi, Usa, Israele, Turchia, che sta portando a rimpatri di loro connazionali e blocco dei voli verso l’Italia come nel caso degli americani, ci preoccupa e non poco. Temiamo il tracollo – evidenzia Ingenito -, già certificato per la prossima Pasqua e auspichiamo di contenere i danni per la stagione estiva che appare già compromessa considerato le tante disdette di prenotazioni che si sono registrate negli ultimi giorni e che danneggiano l’intera filiera turistica. A tal proposito il presidente Abbac ha esortato il Governatore a sollecitare il Governo per attuare azioni, da prevedere nel secondo decreto che il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare a breve, anche per individuare un sostegno certo alle tante piccole imprese del settore, agli autonomi, e a quanti pur non essendo attività di imprese, si garantiscono sussistenza e reddito con attività non imprenditoriali come bed and breakfast , case vacanze e locazioni”.

Davvero l’isola d’Ischia non ha sentito il dovere di alzare la voce e chiedere interventi alla Regione o al Governo? Davvero facciamo la parte di chi non deve avere voce in capitolo? Davvero dobbiamo continuare ad essere quelli che sono sempre assenti?

Comprendiamo l’imbarazzo dei sindaci che “scappano” dalla Regione dopo la figuraccia dell’ordinanza, ma gli albergatori? Dove sono? Chi ricorda a De Luca che abbiamo già registrato il 50% delle disdette a marzo? Mentre le altre località, nello stesso periodo, sono chiusi e non operativi? Per i media nessuno. Per la società civile nessuno. Magari qualcuno ha fatto la processione silenziosa da Matera, De Luca o Marrazzo. Il “mondo”, però, ad oggi, non sa niente. Appunto: da Ischia, niente!