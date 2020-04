Coronavirus, protocollo Federfarma-Fmi per la consegna a domicilio

ROMA (ITALPRESS) – In un periodo delicato e difficile per la pandemia di Covid-19, Federfarma e la Federazione Motociclistica Italiana collaborano mettendo a disposizione delle istituzioni professionalita’, personale e competenze, per andare incontro ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli piu’ fragili, come testimonia il protocollo di intesa siglato dalle due federazioni, a seguito dell’attivazione dei volontari di Fmi da parte del Dipartimento di Protezione Civile. Nell’ottica di potenziare e rendere piu’ efficiente il servizio di consegna a domicilio dei farmaci attraverso il numero verde 800 189 521, Federfarma, che rappresenta le 18.000 farmacie private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, ha richiesto alla Protezione Civile l’attivazione dei volontari motociclisti e dei tesserati della Fmi. Il servizio e’ destinato solo a casi non urgenti ed e’ riservato alle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilita’ o gravi malattie o perche’ in quarantena (ma non affetti da Covid-19), e non possono delegare altri soggetti. L’intervento dei volontari e dei tesserati Fmi verra’ attivato dalla singola farmacia che potra’ contattare la centrale operativa Fmi, per richiedere ai motociclisti l’effettuazione della consegna domiciliare ai cittadini che ne faranno richiesta. L’iniziativa, nata durante l’attuale emergenza Covid-19, potra’ continuare anche una volta conclusa questa fase, quando le parti si incontreranno per definire le modalita’ di prosecuzione della collaborazione.

(ITALPRESS).