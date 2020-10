Coronavirus. Pascale in auto isolamento. Caso covid in famiglia

Caso Covid nella famiglia del sindaco Pascale, ad annunciarlo lo stesso Primo cittadino Giacomo Pascale in un post Facebook . Stop anche agli appuntamenti istituzionali . Leggiamo insieme quanto scritto da Pascale : “ Care amiche, amici e concittadini !Apprendo in questo momento di aver in famiglia un caso positivo al Covid.In via cautelativa mi sono posto in auto isolamento in attesa dell’esito del tampone il cui risultato comunicherò tempestivamente !Pertanto, gli appuntamenti istituzionali e quelli con i cittadini dei prossimi giorni sono rimandati … chiedo scusa a tutti per il disagio arrecato. ”.