Coronavirus, oltre 20 canali all news contro le fake

ROMA (ITALPRESS) – In un momento di emergenza sanitaria come quella causata dal Covid-19, aumenta la necessita’ di notizie chiare contro il proliferare di fake news. Tra i piu’ autorevoli canali all news internazionali: BBC, CNBC, France24, I24 News, Euronews, TRTworld (Turchia), CGTN (Cina), Nhk World-Japan (Giappone), Al Jazeera e Al Jazeera English.

La programmazione e’ disponibile sulla piattaforma satellitare tivusat dove, dei 150 canali tv e radio, piu’ di 20 sono dedicati esclusivamente all’informazione, italiana e internazionale. Euronews e’ trasmesso in otto lingue, tra cui russo e arabo.

Sono presenti inoltre i canali di informazione tematici come quello della Camera dei deputati, che assicura le dirette di tutte le sedute dell’Assemblea e la trasmissione, in diretta o in differita, delle audizioni delle Commissioni, oltre a documentari, materiali di archivio e programmi autoprodotti. Spazio poi a BFC, il nuovo canale all news dedicato alla business community, che offre idee, trend, interviste e approfondimenti per il mondo della finanza, delle imprese e dei leader di domani.

