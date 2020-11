Coronavirus, nuovo record di positivi

MILANO (ITALPRESS) – Sono 37.809 i nuovi casi di Coronavirus in Italia su 234.245 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (15mila in più di ieri). Sono invece 446 le vittime, una più di ieri, con il totale delle vittime che sale a 40.638. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino pubblicato dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Numeri che fanno registrare l’ennesimo record negativo, visto che solo ieri i positivi erano stati 34.405. Il rapporto tra tamponi fatti e casi positivi sale a quota 16,14% contro la percentuale di 15,69% fatta registrare ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 499.118, dei quali 472.598 in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 24.005, dei quali 2.515 in terapia intensiva, 124 più di ieri. 322.925 i guariti, 10.586 più di 24 ore fa.

A livello regionale, la Lombardia continua ad essere maglia nera con 9.934 casi, seguita da Piemonte con 4.878 casi e dalla Campania con 4.508. Fanalino di coda il Molise con 76 nuovi positivi. Lombardia, Piemonte e Campania sono anche le regioni con il maggior numero di ricoverati, con l’Emilia Romagna a tallonarle. Terapie intensive più affollate in Lombardia (570) e Piemonte (268), seguite dal Lazio (264).

(ITALPRESS).