Coronavirus, nuove misure sui bus e treni EAV : da domani salita e discesa solo da porte posteriori e centrali

Nell’ambito delle misure adottate dal EAV in coerenza con gli indirizzi di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus emanati dalle Autorità nazionali e regionali, a partire da domani , agli utenti di autobus è consentita la salita e la discesa esclusivamente dalle porte posteriori e centrali dei veicoli. Il provvedimento sarà segnalato da appositi avvisi sistemati sulla porta anteriore del mezzo. All’interno del bus sarà pertanto inibita la possibilità di accesso dei passeggeri alla porta anteriore e, per tale ragione, resta temporaneamente sospesa la vendita dei titoli di viaggio a bordo. Intanto proseguono le operazioni quotidiane di sanificazione straordinaria già avviate nelle scorse settimane su tutti i mezzi di trasporto e negli uffici.

Sarà sospesa l’attività di controllo a bordo treni e l’obliterazione a penna da parte del capotreno dei titoli di viaggio.

E’ una sfida particolarmente difficile per le aziende del trasporto ma in questa fase è molto bello verificare come i lavoratori stiano rispondendo con spirito di squadra e con grande senso di responsabilità.