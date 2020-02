Coronavirus, negativo ai test il ricercatore ricoverato allo Spallanzani

ROMA (ITALPRESS) – Il giovane ricercatore emiliano, ricoverato da tempo all’Istituto Spallanzani di Roma perche’ colpito da Coronavirus, “e’ ormai risultato persistentemente negativo ai test per la ricerca del nuovo Coronavirus”. E’ quanto si legge nel bollettino medico odierno.

Sono sempre ricoverati in terapia intensiva i coniugi cinesi, anche se le loro condizioni sono in continuo miglioramento. “Le condizioni cliniche della coppia – si legge nel bollettino medico – sono migliorate, in maniera significativa quelle del maschio”. Negativi anche i test per lo studente italiano tornato da Wuhan una settimana fa: “Mantiene uno stato di serenita’ e di buon umore ed e’ in contatto costante con la famiglia”.

In tutto, ad oggi, sono 68 i pazienti sottoposti ai test: “Di questi, 63, risultati negativi al test e sono stati dimessi. Cinque pazienti sono tutt’ora ricoverati: tre sono i casi confermati di COVID – 19, mentre due pazienti rimangono ricoverati per altri motivi”.

(ITALPRESS).