Coronavirus, negativi test di 20 persone in contatto con coppia cinese

ROMA (ITALPRESS) – Sono tutti risultati negativi i test effettuati sulle 20 persone che sono entrati in contatto con la coppia di cinesi, positiva al coronavirus e ricoverata allo Spallanzani. Tutti sono in buone condizioni.

E’ quanto emerge dal bollettino medico dall’istituto di malattie infettive Spallanzani di Roma.

Per quel che riguarda la coppia cinese proveniente da Wuhan “continuano a essere ricoverati in isolamento nella terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche sono invariate con parametri emodinamici stabili. Continuano terapia antivirale. La prognosi resta riservata”.

Il ricercatore italiano di ritorno dalla città di Wuhan, risultato positivo “è in buone condizioni generali e soprattutto senza febbre. Continua la terapia antivirale”. Sono stati 64 i pazienti sottoposti fino ad oggi al test, 46 sono risultati negativi e dimessi, 3 sono i casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola); 14 sono in attesa del risultato dei test. Un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici.

