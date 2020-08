Coronavirus: Nappi (Lega),”De Luca invece di spaventare i campani faccia funzionare sanità”

“De Luca vorrebbe essere rieletto a colpi di allarmismo, ma questa volta non lo sostiene neanche il suo governo”, così Severino Nappi, candidato alle regionali della Campania con la Lega, in merito alla possibile chiusura dei confini campani paventata dal governatore Vincenzo De Luca. “E, dopo che il premier, due presidenti di Regione del suo partito, Bonaccini e De Rossi, gli hanno sbattuto in faccia un secco no” ricorda Nappi “Cade il velo della propaganda becera deluchiana sulla pelle dei Campani. Il governatore De Luca, pur di raccogliere voti, non esita a danneggiare l’economia campana e diffonde la paura tra i cittadini senza preoccuparsi di garantirne la salute” conclude Nappi