Coronavirus. Nappi (Lega): “Speranza commissari il guappo di cartone De Luca e autorizzi i laboratori in Campania a effettuare tamponi tutti”

“La Campania non può vedere ogni giorno aumentare il numero dei contagi per colpa del guappo di cartone De Luca”, lo dichiara in una nota Severino Nappi, candidato alle regionali della Campania con la Lega e lancia un appello al ministro della Salute:“Speranza, da cui siamo politicamente lontanissimi, è un uomo del Sud, conoscitore delle condizioni della sanità deluchiana.

Di fronte all’incapacità della regione, deve intervenire subito per disporre uno screening di massa. Questa fase dell’emergenza, prima che diventi epidemia, deve però essere gestita da un commissario governativo estraneo alle logiche clientelari di De Luca”

E aggiunge Nappi: “Noi chiediamo che, d’intesa con gli ordini professionali e l’efficiente rete dei laboratori privati della Campania, venga garantita subito a tutti i cittadini l’effettuazione di tamponi, test e controlli in tempi rapidi e certi”.

Conclude: “La situazione coronavirus della Campania, con un presidente concentrato solo sulla sua rielezione, sta andando fuori controllo. Bisogna muoversi”