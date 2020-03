Coronavirus, Lamorgese “Se necessario altre scelte coraggiose”

ROMA (ITALPRESS) – “Se non avremo i risultati sperati, siamo pronti a nuove scelte coraggiose”. Lo afferma la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, in un’intervista al Corriere della Sera in merito all’emergenza coronavirus.

Alla domanda se siano necessari piu’ controlli, la ministra risponde: “Le donne e gli uomini in divisa, ai quali va il mio riconoscimento e la mia gratitudine, stanno svolgendo un compito molto delicato in una inedita operazione per la tutela della salute pubblica. I dati dimostrano il contrario, oltre alle persone sono stati verificati piu’ di 100mila esercizi commerciali e sanzionati oltre cento negozianti”.

“I cittadini devono collaborare attivamente con le forze di polizia che stanno svolgendo il loro compito con la consueta professionalita’, umanita’ e disponibilita’ – prosegue -. Sono impegnati per le nostre comunita’ e per le persone piu’ vulnerabili – e penso ai piu’ anziani che si sentono disorientati – ma anche a svolgere verifiche incisive per sanzionare comportamenti irresponsabili che mettono in grave pericolo non solo la propria salute ma anche quella degli altri, a partire da quella dei propri cari”.

“Il governo ha agito con determinazione e fermezza, adottando le decisioni ritenute necessarie in ragione dell’evoluzione di una situazione emergenziale assolutamente imprevedibile – afferma Lamorgese -. Si e’ trattato di decisioni assunte gradualmente che sono state condivise con gli esperti e il mondo scientifico. Ad oggi siamo impegnati a garantire l’applicazione di tutte le prescrizioni adottate. Ne valuteremo gli effetti e, se necessario, non ci sottrarremo ad altre scelte coraggiose”.

(ITALPRESS).