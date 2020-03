Coronavirus, Lagarde “La Bce fara’ tutto quello che e’ necessario”

ROMA (ITALPRESS) – “La Bce e’ determinata a fare la sua parte per sostenere ogni cittadino dell’area dell’euro in questo momento di estrema difficolta’. La Bce assicurera’ che tutti i settori dell’economia possano beneficiare di condizioni di finanziamento favorevoli, che consentano loro di assorbire questo shock. Faremo tutto cio’ che sara’ necessario nell’ambito del nostro mandato per sostenere l’area dell’euro in questa crisi, perche’ la Bce e’ al servizio dei cittadini europei”. Cosi’ la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde in un intervento sul quotidiano La Repubblica, in merito al programma di acquisto titoli da 750 miliardi di euro per l’emergenza coronavirus.

Lagarde spiega che “diversamente dal 2008-2009, lo shock che viviamo oggi e’ di portata universale: riguarda tutti i paesi e tutti i settori della societa’”.

“L’obiettivo di questo programma temporaneo e’ rispondere alla situazione senza precedenti che la nostra unione monetaria sta affrontando – prosegue -. E’ disponibile per tutti i paesi e continuera’ fino a quando non riterremo conclusa la fase critica del coronavirus”.

