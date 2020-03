Il commissario prefettizio di Lacco Ameno Simonetta Calcaterra in ossequio alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei ministri non ha seguito i sindaci dell’isola. Dal comune del Fungo fanno sapere che il Commissario Calcaterra, non provvederà all’emissione dell’ordinanza di chiusura delle scuole in ossequio all’articolo 35 del DCPM del 2 marzo che vieta le ordinanze dei sindaci contigiibili e urgenti.