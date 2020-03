Coronavirus. La partenza dei turisti del Punta del Sole

Sono in partenza i bus della Croce Rossa Italiana con i turisti dell’Hotel Punta del Sole di Forio che si apprestano a lasciare l’isola dopo il riscontro positivo di un caso di coronavirus ad un componente della comitiva giunta sull’isola domenica 23 febbraio.

L’uomo, un 77enne di Brescia, da questa mattina, per motivi organizzativi, è ricoverato presso l’Ospedale Cotugno di Napoli dopo essere stato in isolamento presso la sala di contumacia allestita presso l’ospedale Anna Rizzoli di Ischia.

Gli 86 turisti, di cui 2 tedeschi, saranno riportati alle proprie dimore dai bus organizzati dalla Task Force della Regione Campania in partenza, appunto, dal porto di Casamicciola a borto del traghetto Tuorist Ferry Boat della Medmar.

L’uso del traghetto con il garage aperto consente di superare la norma che impedisce, ad esempio a molte ambulanze di trasportare pazienti gravi e di sostare nei garage dei traghetti Ro-Ro che normalmente collegano Ischia con la terraferma.

“Si precisa che sul traghetto non dovranno essere presenti altre persone o mezzi,a meno dell’equipaggio e che il richiesto servizio deve comprendere anche l’utilizzo dei servizi igienici per tutti i passeggeri” si legge nella richiesta di servizio trasporto della Task Force Regionale

La comitiva della Croce Rossa e della Protezione Civile farà tappa presso la ex caserma della Cecchignola a Roma sia per consentire ai turisti tedeschi di ritornare in patria, sia per consentire una pausa dal viaggio agli anziani turisti.

“Il personale dell’Azienda Sanitaria – si legge nella nota ufficiale dell’ASL – ha lavorato per verificare le condizioni di salute di tutti gli ospiti e appurare che non vi fossero condizioni di sospetto contagio. I trasferiti – tra cui due cittadini tedeschi – non presentano alcun sintomo e si segnalano essere in soddisfacenti condizioni di salute.”

I turisti, una volta raggiunta la propria residenza, resteranno in quarantena domiciliare sotto il controllo delle ASL (notiziate dei dettagli del caso dalla nostra azienda sanitaria) di appartenenza e dei rispettivi medici di famiglia