Coronavirus, in Italia 26 mila contagiati, 2.503 morti e 2.941 guariti

ROMA (ITALPRESS) – “Registriamo un incremento di 2.989, il numero delle persone positive complessivamente e’ di 26.062. le persone in isolamento e’ di 11.108, le persone in terapia intensiva 2.060”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa nella sede del Dipartimento per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

“Oggi registriamo 192 persone guarite che porta a 2.941 il totale dei guariti. Registriamo 345 deceduti per un totale di 2.503 – ha proseguito -. Il numero dei pazienti trasferiti dalla Lombardia presso altre regioni e’ di 50 con un numero di 3 in piu’ rispetto a ieri”.

“Le tende del pre triage abbiamo ulteriori 22 tende e siamo arrivati a 622 tende e 122 negli istituti penitenziari”, ha aggiunto Borrelli, annunciando anche la decisione di allestire l’ospedale da campo dell’Associazione Nazionale Alpini presso l’ente Fiera di Bergamo.

(ITALPRESS).