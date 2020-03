Coronavirus, in ginocchio il comparto allestimento fiere ed eventi

ROMA (ITALPRESS) – “Il comparto dei servizi di allestimento per fiere ed eventi e’ in ginocchio per l’emergenza Coronavirus: tutti gli ordini in corso sono stati sospesi o annullati cosi’ come le consegne. Quasi tutti gli eventi fieristici nazionali e non sono stati annullati o rimandati: un’intera filiera che va dai general contractors di allestimenti, ai service di noleggio audio e video e luci, fino ai consorzi e alle cooperative specializzati nei montaggi, alle societa’ di pulizie e trasporti, noleggio tende per eventi, e’ una filiera ramificata che raccoglie decine di migliaia di lavoratori. Per questo Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo di cui Asal Assoallestimenti fa parte, chiedera’ lo stato di crisi per gli allestitori che, nella migliore delle ipotesi, perderanno 2 mesi di picco del calendario produttivo, ovvero marzo e aprile, i mesi in cui molte aziende fanno il 30% del fatturato annuo con picchi che arrivano anche al 40%”.

Lo dichiara Massimiliano Vaj, presidente di Asal, associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le aziende italiane che si occupano di allestimento e servizi nelle fiere, nelle mostre, negli spazi espositivi e negli eventi. “Siamo aziende flessibili e snelle, ma e’ impossibile fare in un mese cio’ che era previsto nei 3 di picco. Le nostre aziende sono piccole e con una programmazione finanziaria al massimo trimestrale, rischiare di perdere il 90 o 100% del fatturato trimestrale significa rischiare di far saltare adempimenti fiscali, retributivi, contributivi con conseguenze sull’operativita’ del periodo immediatamente successivo. Abbiamo bisogno – prosegue Vaj – della sospensione dei termini per il versamento di tasse, contribuiti previdenziali, rate di finanziamento a istituti di credito. E dobbiamo sperare che gli incassi di lavori sospesi o annullati ma con stati di avanzamento prossimi alla consegna o addirittura consegnati, siano regolarmente rispettati, anche con le prassi della forza maggiore dove effettivamente si e’ verificata per tempi e modi. Siamo fiduciosi che questo momento passera’ quanto prima, ma sara’ la peggiore crisi di sempre nel nostro comparto e nel frattempo per la prima volta in assoluto il nostro sistema chiede aiuto allo Stato”.

(ITALPRESS).