Coronavirus, il Louvre chiuso a Parigi

PARIGI (ITALPRESS) – Il Louvre non ha aperto oggi a causa di una riunione dei dipendenti sul coronavirus. La riunione e’ stata convocata per affrontare le “misure di prevenzione” riguardanti l’emergenza sanitaria, “in seguito alle istruzioni ministeriali trasmesse dalle autorita’”. “Sara’ possibile chiedere il rimborso dei biglietti scrivendo a Assistance-billetterie@louvre.fr – riferisce il profilo twitter del museo parigino – Ci scusiamo per l’inconveniente. Vi terremo informati sugli sviluppi”.

(ITALPRESS).