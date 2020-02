Coronavirus, il Governo “Sospendere Schengen non sarebbe efficace”

ROMA (ITALPRESS) – Nella sede della Protezione civile si e’ svolta una riunione sull’emergenza coronavirus con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Roberto Speranza e Luigi Di Maio, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in video collegamento con i governatori Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Alberto Cirio, Luca Zaia, Giovanni Toti, un rappresentante della VdA e il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher.

“Nel corso dell’incontro sono state esaminate tutte le criticita’ riguardanti i flussi transfrontalieri e il controllo dei confini aerei, marittimi, terrestri e ferroviari, ivi compresa l’eventualita’ di ripristinare i controlli alle frontiere in deroga a Schengen – spiega la Protezione Civile in una nota -. Dalla discussione e’ emerso che sebbene ci sia una praticabilita’ giuridica, non sussiste la sostenibilita’ pratica per una tale sospensione. E in ogni caso tale misura non garantirebbe nessuna efficacia cautelativa”. Il governo italiano ha proposto una riunione con i ministri della Salute dei paesi confinanti. L’obiettivo sara’ arrivare a condividere linee d’azione comuni. Nella riunione di oggi molti governatori hanno manifestato “preoccupazione per la mobilita’ dei cittadini italiani pendolari transfrontalieri”.

(ITALPRESS).