Coronavirus, Gualtieri “Sosterremo il Paese per il tempo necessario”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo continuera’ a sostenere il sistema paese per tutto il tempo necessario”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito al decreto Cura Italia per l’emergenza Covid-19.

“La contrazione del Pil sarebbe di qualche punto percentuale, grave ma pienamente gestibile e recuperabile”, ha spiegato Gualtieri, per il quale dopo l’emergenza “nulla sara’ piu’ come prima, dal governo e’ attesa anche una visione e una idea di futuro sull’economia e sul rilancio di questo Paese, a partire da questa esperienza unica di una crisi senza precedenti”.

(ITALPRESS).