Coronavirus. Gravi disagi per gli operatori del Rizzoli

Lavorare in prima linea, essere parte della sanità ischitana ai tempi del Coronavirus e dell’Emergenza sanitaria è divenuto ancora più difficile ed improbo. Gli infermieri e gli OSS, gli operatori dell’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno in queste ore di grave crisi per il paese lamentano le difficoltà, intrinseche ed oggettive, legate alla mobilità.

Ai tempi del Covid-19 con i collegamenti marittimi e terrestri ridotti raggiungere il nosocomio lacchese dalla terraferma è diventata una impresa si umana che economica. Smonti e cambi turni in ritardi e gravi disagi oltre l’emergenza sanitaria. Giunti al porto di Ischia, stamane, ad esempio, gli infermieri diretti al Rizzoli hanno dovuto arrangiarsi alla meno peggio per arrivare a Lacco.

Qualcuno ha provato l’impresa anche a piedi prima che un autista dell’ASL fosse inviato dal presidio per recuperarli.