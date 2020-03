Coronavirus, Gentiloni “La Germania comprenda la situazione nuova”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna ancora scommettere sul fatto che alla fine, soprattutto da parte della Germania, si arrivi a una comprensione della situazione nuova. Mi aspettavo questa divisione, era la stessa divisione che avevo visto tra i ministri dell’Economia nell’Eurogruppo, e’ una divisione antica che conosciamo a memoria”. Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari Economici, Paolo Gentiloni, a Circo Massimo su Radio Capital, in merito all’emergenza coronavirus.

“Il Mes non e’ la Spectre, e’ uno strumento condiviso, la discussione che c’e’ oggi e’ che si puo’ usare senza condizionalita’? Si parla di condizionalita’ ridotte fino al 2% del Pil – ha spiegato Gentiloni -. Alcuni paesi, tra cui l’Italia, considerano che non valga la pena, altri dicono che senza condizionalita’ non si puo’ attingere al Mes. Questa discussione andra’ avanti, sinceramente non sono molto ottimista sull’esito”.

Per l’ex premier “rischia di tramontare il progetto europeo, non solo della grande Europa federale. E’ chiaro che se la divergenza economica tra i paesi europei invece di ridursi di fronte a una crisi come questa diventa un fattore di aumento delle differenze tra i diversi paesi europei, diventa difficile tenere insieme il progetto europeo, ma sono fiducioso che una via di condivisione si possa trovare”.

