Coronavirus, Federalimentare: “Le scorte alimentari non mancheranno”

ROMA (ITALPRESS) – L’emergenza Coronavirus fa crescere il timore che nei giorni a venire possano mancare alimenti freschi e conservati negli scaffali dei supermercati. Il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio rassicura i consumatori.

“Non mancheranno sugli scaffali i generi di prima necessita’”, spiega all’Italpress. “Non e’ necessario fare enormi scorte al supermercato. Ad oggi il problema non esiste nella maniera piu’ assoluta. Abbiamo gia’ dimostrato, prima in Lombardia e ora anche a Roma – aggiunge Vacondio -, di essere in grado di riassortire nel giro di 48 ore tutti i supermercati, letteralmente saccheggiati. Certamente la questione e’ in evoluzione, ma desidero veramente, almeno in questo, rasserenare tutti. Nei nostri stabilimenti che producono food non abbiamo al momento alcuna segnalazione di maestranze in quarantena. Cio’ che piu’ puo’ preoccupare e’ la logistica. Ma anche in questo caso posso dire che, pur vivendo giornate drammatiche, il paese sta rispondendo positivamente. Le nostre maestranze, i trasportatori stanno facendo sacrifici enormi per non far mancare niente agli stabilimenti e agli italiani”.

