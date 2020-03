Coronavirus, Euromedia “Il 92% degli italiani teme la recessione”

ROMA (ITALPRESS) – Il 92% degli italiani teme che il Coronavirus generera’ una recessione economica per il Paese. La ricerca – elaborata su dati Euromedia Research per Porta a Porta e realizzata il 3 marzo su un campione di 800 persone – mostra tre posizioni differenti: il 31,4% degli intervistati ritiene che che ci sara’ una recessione economica a prescindere dal contesto; il 40,5% ritiene che la recessione colpira’ tutti i Paesi europei, mentre il 20,9% sostiene che la recessione era gia’ in atto.

Il 26%, inoltre, osserva gia’ “una fase di arresto e difficolta’” nel proprio lavoro. Il 47,1%, invece, non riscontra un cambio di equilibri. Il 37,5% pensa che il Coronavirus e’ “il colpo di grazia a un’economia gia’ in crisi”, mentre il 21,8% sostiene che al termine dell’emergenza si tornera’ alla normalita’. Il provvedimento maggiormente richiesto dagli intervistati e’ la sospensione del pagamento delle utenze (23,4%), seguito dalla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (9,3%).

(ITALPRESS).