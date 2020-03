Coronavirus e fuga dal nord-est. Dopo l’ordinanza De Luca arriva il vademecum ai comuni

Ecco il Vademecum per il controllo dei flussi dal nord est sulla regione Campania. Il coordinatore della Task Force regionale per l’emergenza coronavirus Italo Giulivo ha inviato una nota dettagliatissima ai comuni, agli enti ed all’estero crociera di trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo. Nonché ai prefetti ed ale autorità. La Nota in 5 pagine riguarda l’ “Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 8/3/2020 “Ordinanza ai sensi dell’art. 3 co. 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 — Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all’art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania” e reca INDICAZIONI OPERATIVE PER I COMUNI. Tutto con allegato modulo di riconoscimento dei soggetti provenienti dal nord est. Sembra un film da regime totalitario e dittatoriale, ma non lo è! E’ invece l’attuale stato di limitazione della libertà dei singoli e di blocco quasi totale di ogni attività.

Il testo

Ecco il testo integrale della nota firmata Giulivo.

“ Con DPCM 08/03/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono state adottate nuove misure tra le quali, si segnala, quella di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai predetti territori, salvo che per spostamenti motivati da:

– comprovate esigenze lavorative;

– situazioni di necessità;

– spostamenti per motivi di salute.

E’, comunque, consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora è disposto per i soggetti sottoposti alia misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Ai fine di assumere immediate misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sui territorio della regione Campania, il Presidente della Giunta regionale ha adottato in pari data l’Ordinanza n. 8, trasmessa in via d’urgenza a tutti i Comuni ed Enti interessati, a mezzo p.e.c. per il tramite della S.O.R.U. della Protezione Civile e, comunque, pubblicata sul sito istituzionale e sul BURC. In tale provvedimento si dispone che tutti gli individui che abbiano fatto ingresso, o faranno ingresso, in regione Campania dai territori di cui all’art. 1 del DPCM 8/3/2020, a partire dal 07/03/2020 e fino al 03/04/2020 hanno l’obbligo di:

1. comunicare tale circostanza al Comune e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica territorialmente competente 2. osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

3. osservare il divieto di spostamento e viaggi;

4. rimanere raggiungibile per l’eventuale attività di sorveglianza;

5. in caso di comparsa dei sintomi, avvisare immediatamente il medico di medicina generale il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

Nell’ordinanza presidenziale è fatto, altresì, obbligo ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale di acquisire e fornire alle Forze dell’ordine, alla scrivente Unità di Crisi regionale, ai Comuni e alle AA.SS.LL. i nominativi dei viaggiatori provenienti dalle aree di cui al DPCM 8/3/2020. Orbene, al fine di garantire è rispetto dell’Ordinanza del Presidente G.R. n. 8/2020, si dettano le seguenti disposizioni tese ad uniformare e coordinare sul territorio regionale le attività di monitoraggio e contrasto al diffondersi del virus COVID-19 in regione Campania di competenza degli Enti e soggetti in indirizzo. Richiamando le “Misure operative di proiezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, approvate dal Dipartimento della Protezione Civile cui alla nota prot. n. COVID/0010656 del 03/03/2020, si invitano i Sindaci, in qualità di autorità sanitarie ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L. nonché autorità territoriali di protezione civile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.n. 1/2018 Codice della protezione civile, a garantire: 1) l’attivazione dei COC – Centri Operativi Comunali con le seguenti funzioni di massima:

– Unità di coordinamento;

– Sanità;

« Volontariato;

– Assistenza alla Popolazione;

– Comunicazione;

– Servizi essenziali e mobilità.

notiziandone l’unità di crisi regionale alla p.e.c. tf.covid19@pec.regione.campania.it e la Prefettura territorialmente competente. li COC, oltre alla gestione di eventuali altre situazioni di criticità connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà mettere in campo tutte le necessarie azioni preventive per garantire il rispetto dell’Ordinanza in oggetto.

2) il potenziamento delle attività di comunicazione ed informazione alla cittadinanza sui contenuti del DPCM del 08/03/2020 e dell’O.P.G.R.C. n. 8/2020, mediante i canali istituzionali ordinariamente utilizzati (sito web, eventuale app, manifesti murali, ecc.) oltre ad un numero dedicato a fornire ai cittadini tutte le informazioni del caso;

3) la divulgazione del questionario allegato, tramite il sito web del Comune e, comunque, con tutti i mezzi disponibili, informando i cittadini che hanno già fatto, o che faranno, ingresso nel comune a far data del 07/03/2020, provenienti dai territorio individuati dal DPCM 08/03/2020, circa l’obbligo di compilare e far pervenire al Comune il questionario compilato e sottoscritto;

4) la somministrazione del questionario, anche con l’ausilio della Polizia Municipale o delle Forze dell’ordine, a tutti coloro che rientrano nella previsione del DPCM e per i quali, comunque, si abbia avuto notizia del rientro nel territorio comunale di rispettiva competenza;

5) il monitoraggio delle permanenze domiciliari con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo, obbligatorie per tutti coloro che rientrano nella casistica descritta.

Tali attività potranno essere garantite anche con l’ausilio del volontariato di protezione civile.

Si rammenta che il questionario allegato è rivolto a:

– tutti coloro che hanno già fatto, o che faranno, ingresso nei comuni del territorio della regione Campania a far data dal 07/03/2020 e fino al 03/04/2020, provenienti dai territorio individuati dal OPCM 08/03/2020;

– tutti coloro che risultano negli elenchi dei viaggiatori provenienti dalle aree in argomento, trasmessi dai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale ai sensi dell’O.P.G.R.C. n. 8/2020. I concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale sono tenuti a garantire l’osservanza di quanto previsto dall’ordinanza del P.G.R. n. 8/2020, provvedendo alla rilevazione flussi in transito mediante la compilazione dell’allegata scheda da parte degli utenti dei servizi di trasporto, alla presenza dell’incaricato aziendale.Tutti i concessionari rendono disponibile sul proprio sito la scheda di rilevazione allegata, anche in formato editabile, per facilitare all’utenza le operazioni di pre-compilazione.Il concessionario autostradale, in particolare, garantisce ampia diffusione della scheda anche presso autogrill, aree di ristoro e stazioni di servizio, nonché alle aziende di trasporto che eserciscono linee interregionali. Le schede raccolte dai concessionari dovranno essere trasmesse quotidianamente ai Comuni interessati e all’indirizzo mail tf.covid19@regione campania.it dell’Unità di Crisi regionale, onde consentire ai Sindaci l’espletamento delle attività di competenza.In caso fossero segnalati direttamente all’Unità di crisi, ovvero alla SORU Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile, casi di cittadini ricadenti nella previsione di cui al DPCM 08/03/2020, rientrati in regione Campania, si provvederà a comunicarlo, per le necessarie verifiche,ai Sindaci competenti per territorio. I Sindaci sono invitati a far presente ai cittadini le conseguenze, anche penali, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 dell’08/03/2020”.