Coronavirus. Domani tutte le scuole chiuse

“Domani scuole chiuse. Stiamo in contatto con ASL e Prefettura, domani saremo in grado di comunicare per quanto tempo resteranno chiuse le scuole” lo annuncia il sindaco di Serrara Fontana, a nome dei colleghi, in virtù del riscontro del caso positivo di Coronavirus sull’isola

CORONAVIRUS: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DOMANI 4 MARZO

A seguito del caso di coronavirus registrato sulla nostra Isola, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni, abbiamo deciso la chiusura, in via precauzionale, di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Pertanto, domani 4 marzo tutte le scuole saranno chiuse