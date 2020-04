Coronavirus, Di Scala (Fi): Focolaio in centro anziani a Qualiano è fatto grave, De Luca rimuova manager Asl

“Faccio i miei complimenti ai vertici dell’Asl Napoli 2 Nord per come hanno gestito il contenimento dei contagi nelle residenze per anziani. Capisco l’imbarazzante silenzio del Direttore Generale, soprattutto dopo i gravissimi fatti di Villa Mercede, comprendo molto meno De Luca che anziché prendere il lanciafiamme e prendere bene la mira, continua a girarsi dall’altra parte o, quando proprio non può più farlo, ad imbracciare un estintore per una improbabile difesa d’ufficio”. Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala, per la quale “anche uno studente della facoltà di medicina sa bene che in tempi di pandemie i focolai si prevengono, non si rincorrono”.

“In una Regione normale – conclude Di Scala – all’incapacità manifesta si risponde in un solo modo: con la rimozione dagli incarichi”.