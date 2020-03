Coronavirus, Di Scala (fi): “Bene ordinanza 21, ma a noleggiatori auto servono moduli e contatti mail per l’invio dei dati”

“La Regione fornisca ai noleggiatori d’auto campani un modulo ad hoc ed uno specifico indirizzo di posta elettronica al quale inviare i dati di chi noleggia un auto, con o senza conducente, per recarsi fuori regione o di chi provenendo da un’altra regione la restituisce”. Così la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della Commissione Sburocratizzazione della Regione Campania, Maria Grazia Di Scala rinviando all’Ordinanza n. 21 che fa obbligo “a tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonché le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate”.

“Questi imprenditori – spiega Di Scala – sono pronti e disponibilissimi, ma disorientati – spiega Di Scala -: l’assenza di un modulo con voci specifiche che magari li metta anche al riparo da eventuali violazioni delle norme sulla privacy e la mancanza di uno determinato indirizzo mail al quale inviarlo li sta mettendo in grave difficoltà”.

“Ho scritto al Presidente De Luca – fa sapere l’esponente di Forza Italia – affinché, in una logica di semplificazione amministrativa mai necessaria come in questo momento, si attivi subito perché vengano resi disponibili sul sito della Regione i modelli, i contatti mail e quelli telefonici dell’Unità di Crisi istituita il 6 marzo scorso”.